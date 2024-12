Gattuso raspou completamente a barba pela primeira vez em 22 anos - Divulgação

Publicado 12/12/2024 16:22

Foram 22 anos de uma barba que era a marca registrada de Gattuso, mas essa 'Era' acabou. O ex-volante, campeão da Copa do Mundo de 2006 com a Itália, mudou o visual drasticamente e apareceu com o rosto 'liso', como parte de uma campanha de caridade.

O atual técnico do Hajduk Split, da Croácia, participou da campanha 'Beard Auction', cuja tradução em português é 'leilão de barba'. O objetivo é arrecadar 10 mil euros (cerca de R$ 63,2 mil) para promover os cuidados com a saúde masculina.

Ex-volante Gattuso atualmente é técnico de time croata Jose Jorda / AFP

Personalidades levam a leilão os pelos de bigodes ou barbas, para que internautas façam lances para adquiri-los. Todo o valor arrecadado vai para instituições beneficentes, como de ajuda a pacientes de câncer.



Somente em 2024, 250 barbas e bigodes foram raspados com esse objetivo, com um total de 150 mil euros (R$ 951 mil) arrecadados.