São Paulo registrou Lewys Hamilton, de oito anos. O jovem tem nome em homenagem a Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1Reprodução

Publicado 12/12/2024 14:30

Rio - O São Paulo registrou uma promessa com nome em homenagem a um heptacampeão de Fórmula 1. O jovem Lewys Hamilton, de oito anos, foi regularizado nesta última quarta-feira (11), no Boletim Informativo Diário da CBF, com vínculo de iniciação esportiva.

O nome do jovem chama a atenção pela semelhança com Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1. O piloto britânico, de 39 anos, se despediu da Mercedes no último domingo (8) e defenderá a Ferrari a partir da próxima temporada.

Já Lewys Hamilton está iniciando sua trajetória esportiva, diferentemente do heptacampeão. O jovem celebrou a chegada ao São Paulo no mês passado e chegou a publicar uma foto ao lado do ex-goleiro Zetti, que trabalha na base tricolor.