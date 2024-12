Dudu rescindiu com o Palmeiras - Cesar Grego / Palmeiras

Publicado 12/12/2024 14:40 | Atualizado 12/12/2024 14:56

Rio - O Palmeiras oficializou nesta quinta-feira a rescisão de contrato com o meia-atacante Dudu. O jogador, de 32 anos, tinha vínculo com o clube paulista até o fim de 2025, mas não estava nos planos do Alviverde. O Cruzeiro é o principal interessado na contratação do veterano.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras e o atacante Dudu chegaram nesta quinta-feira (12) a um acordo para antecipar o fim do contrato firmado pelo jogador com o Maior Campeão do Brasil.

Atleta com mais partidas pelo Alviverde neste século, dono de diferentes recordes no Allianz Parque e um dos mais vitoriosos jogadores da história palmeirense, Dudu será eternamente lembrado como um dos símbolos da era vencedora que temos vivenciado ao longo dos últimos anos.

Obrigado, Dudu, pela brilhante trajetória construída com a nossa camisa! Você sempre fará parte da Família Palmeiras!", disse a nota oficial do Palmeiras.

Revelado pelo Cruzeiro, Dudu passou por Coritiba, Dynamo Kiev, da Ucrânia, e pelo Grêmio, antes de chegar ao Palmeiras em 2015. Com duas passagens que somadas dão quase nove anos, o jogador se tornou um dos maiores ídolos da história recente do Verdão. Ele conquistou duas Libertadores, quatro Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, e uma Supercopa do Brasil.