Ídolo do Corinthians e apresentador da Band, NetoReprodução / Instagram

Publicado 12/12/2024 14:03 | Atualizado 12/12/2024 14:06

Rio - O apresentador da Band, Neto, defendeu o elenco do Botafogo após a derrota para o Pachuca por 3 a 0 no Intercontinental de Clubes da Fifa. O ídolo do Corinthians reforçou a dificuldade de conquistar títulos desta magnitude e reforçou que o Rio só conseguiu este feito uma vez.

"Estão zoando o Botafogo, mas quantos títulos Mundiais têm o Rio? Um só, com o Flamengo em 1981, do Zico. O São Paulo tem três, o Corinthians tem dois e o Santos tem dois também. O Palmeiras não tem nenhum", disse em no programa "Os Donos da Bola".

Neto comparou as temporadas de Flamengo e Palmeiras com o Botafogo e ressaltou os feitos obtidos pelo Alvinegro em 2024.

"O Botafogo ganhou o Brasileiro, a Libertadores, fez o seu papel de forma brilhante. E o Flamengo e o Palmeiras fizeram o que? Podem zoar o Botafogo? Claro que não", finalizou.