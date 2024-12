Marcelo, ex-lateral-esquerdo do Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 12/12/2024 15:40

Rio - Nesta quinta-feira (12), Marcelo foi ao estádio do Olaria para assistir a um jogo do filho Liam, que atua nas categorias de base do Fluminense . O lateral-esquerdo foi visto na arquibancada, junto com outros torcedores, em clima de alegria e descontração. Confira no vídeo abaixo:

VEJA: Marcelo no meio da galera enquanto assiste ao jogo do filho Liam, atleta das categorias de base do Fluminense. pic.twitter.com/aglWRGVTif — FluMídia (@flumidiaoficial) December 12, 2024

O Tricolor confirmou a saída de Marcelo em 2 de novembro . Um dia antes, ele se desentendeu com o técnico Mano Menezes no empate em 2 a 2 com o Grêmio, e algumas reuniões aconteceram para definir a situação do jogador.