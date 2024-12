Vini Jr, do Real Madrid, em ação contra a Atalanta - Marco Bertorello / AFP

Publicado 12/12/2024 16:55 | Atualizado 12/12/2024 16:55

Rio - O brasileiro Vini Jr, de 24 anos, foi eleito o melhor jogador do mundo na temporada 2023/24 em votação promovida pelo jornal espanhol "Marca". Ele superou seu companheiro de equipe no Real Madrid, Jude Bellingham, que ficou em segundo e o espanhol Rodri, do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro da France Football, que terminou em terceiro lugar.

O prêmio "Os 100 do Marca" recebe votos de 122 jornalistas de todo o mundo, além de ex-jogadores e ex-treinadores. Na sua primeira edição, o jornal espanhol premiou o atacante Karim Benzema em 21/22 e o norueguês Erling Haaland na segunda edição, em 22/23.

Vini Jr era o favorito à levar o prêmio da Bola de Ouro, pelas atuações na última temporada, em que marcou 24 gols e deu 11 assistências, vencendo a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. Porém, em premiação polêmica, a France Football e 100 jornalistas responsáveis por votarem no melhor jogador do mundo, entregaram o prêmio da Bola de Ouro para Rodri, vencedor da Eurocopa com a Espanha.

Além de Vini Jr, outros três brasileiros figuram entre os 100 melhores jogadores da última temporada: Savinho, atualmente no Manchester City, alcançou a 27ª posição graças ao seu desempenho pelo Girona; Raphinha, do Barcelona, ficou em 58º lugar; e Igor Thiago, do Club Brugge, ocupou a 97ª colocação.

Confira o top 10 do prêmio "Os 100 do Marca":

1- Vinícius Júnior, BRA (Real Madrid)

2- Jude Bellingham, ING (Real Madrid)

3- Rodri, ESP (Manchester City)

4- Lamine Yamal, ESP (Barcelona)

5- Dani Carvajal, ESP (Real Madrid)

6- Erling Haaland, NOR (Manchester City)



7- Toni Kroos, ALE (Real Madrid)

8- Kylian Mbappé, FRA (Real Madrid)

9- Florian Wirtz, ALE (Bayer Leverkusen)

10- Harry Kane, ING (Bayern de Munique)