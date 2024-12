Andreas Pereira é um dos principais destaques do Fulham, da Inglaterra - AFP

Publicado 20/12/2024 14:15

Flamengo . O meio-campista, de 28 anos, demonstrou interesse no negócio e aguarda o avanço entre os clubes para fechar seu retorno ao futebol brasileiro. Rio - O Palmeiras abriu negociações pela contratação de Andreas Pereira, do Fulham, da Inglaterra, jogador com passagem pelo. O meio-campista, de 28 anos, demonstrou interesse no negócio e aguarda o avanço entre os clubes para fechar seu retorno ao futebol brasileiro.

Representantes de Andreas já trabalham com a ideia de que o jogador volte ao Brasil. Falta ao Palmeiras, agora, fechar o negócio com o Fulham. A equipe que disputa a Premier League chegou a recusar uma proposta do futebol francês de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões, na cotação atual) pelo jogador. Ele também chegou a ser procurado por Atlético de Madrid, da Espanha, entrou na mira do futebol italiano. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Andreas Pereira passou a ser figurinha certa nas convocações da seleção brasileira devido ao alto nível apresentado na Premier League. A torcida do Palmeiras lembra bem do jogador, que falhou na final da Libertadores em 2021, no Uruguai, no gol de Deyverson, que deu o título ao Verdão sobre o Flamengo.