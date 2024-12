Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira sub-20 - Joilson Marcone/CBF

Ramon Menezes é o técnico da seleção brasileira sub-20Joilson Marcone/CBF

Publicado 20/12/2024 15:03 | Atualizado 20/12/2024 15:12

Rio - Nesta sexta-feira (20), o técnico Ramon Menezes anunciou os 23 convocados da seleção brasileira para a disputa do Sul-Americano sub-20. O torneio acontecerá na Venezuela, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro do ano que vem.



O zagueiro Iago, do Flamengo, o lateral-esquerdo Leandrinho, do Vasco, e o atacante Rayan, também do Cruz-Maltino, estão na lista. Botafogo e Fluminense não tiveram jogadores convocados.

Veja a lista:

GOLEIROS

Felipe Longo - Corinthians

Otávio - Cruzeiro

Robert - Atlético-MG



LATERAIS

Chermont - Santos

Pedro Lima - Wolverhampton (ING)

José Guilherme - Grêmio

Leandrinho - Vasco



ZAGUEIROS

Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Paula - Santos



MEIO-CAMPISTAS

Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Stade de Reims (FRA)



ATACANTES

Alisson Santana - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Gustavo Prado - Internacional

Nathan Fernandes - Grêmio

Pedrinho - Zenit (RUS)

Rayan - Vasco

Ricardo Mathias - Internacional

Wesley - Al-Nasr (SAU)



A CBF informou que a preparação terá início em 7 de janeiro e acontecerá na Granja Comary, em Teresópolis. A entidade prevê a realização de dois jogos-treinos no período. Já no dia 19, a delegação viaja rumo a Valencia, cidade que será sede do Brasil na fase de grupos do torneio.



As seleções vão se enfrentar em turno único dentro de suas chaves. Os três primeiros colocados de cada grupo avançam ao Hexagonal Final da competição.



Os quatro primeiros desta fase garantem vaga para a Copa do Mundo sub-20. A seleção que somar mais pontos no Hexagonal Final sagra-se campeã do Sul-Americano.