Pep Guardiola em treino do Manchester CityDivulgação / Manchester City

Publicado 20/12/2024 17:52

Inglaterra - Após mais uma derrota na temporada, desta vez para o rival Manchester United, Pep Guardiola deu novas declarações sobre a crise do City. O treinador lamentou mais uma vez os desfalques por lesões e falou em recomeço para sair da má fase. Nos últimos 11 jogos, o time soma oito derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

"Temos que começar do zero. Passei por maus momentos como treinador, mas sempre conseguimos mudar a dinâmica. Agora está nos custando mais. Temos que vencer. Não importa quais problemas tenhamos, temos que fazer isso e não estamos fazendo. Sei que voltaremos a ser nós mesmos assim que tivermos um bom resultado e toda a equipe estiver disponível. Só quero ter todos os jogadores, todo o elenco", disse Guardiola.



O técnico do Manchester City também detalhou a lesão do zagueiro Rúben Dias. De acordo com Guardiola, o português ficará de fora de ação de três a quatro semanas.