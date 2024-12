Jô disputou a Copa do Mundo de 2014 - Divulgação/CBF

Publicado 20/12/2024 17:20 | Atualizado 20/12/2024 17:21

O atacante Jô, hoje no Itabirito, deixou a cadeia na última quinta-feira (19). Ele havia sido preso na tarde de quarta-feira (18) em Contagem , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por não pagamento de pensão alimentícia.

Em nota, o centroavante afirmou que houve um "mal-entendido" entre os sistemas do Tribunal de Justiça da Bahia e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Confira abaixo:

"Em relação às matérias veiculadas sobre mim, esclareço que a condução em questão decorreu de um mal-entendido causado por um erro sistêmico entre os sistemas do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Após a identificação e correção do problema, o alvará de soltura foi expedido pela Juíza da jurisdição plena de Itagibá (TJBA) e confirmado pelo Juiz de Plantão da Comarca de Contagem. Apesar dos entraves enfrentados devido à incomunicabilidade entre os sistemas, a situação já foi solucionada".

Esta foi a segunda vez neste ano que Jô foi preso. Em maio, ele foi detido antes de um jogo do Amazonas, seu ex-clube, contra a Ponte Preta, em Campinas, por não pagar pensão. Na ocasião, ele ficou quase 24 horas na cadeia.

Marcado na história do Corinthians, Jô coleciona passagens por outros times tradicionais do futebol brasileiro. O atacante também vestiu as camisas de Internacional, Atlético-MG e Ceará.