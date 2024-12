Jogos da Seleção na Copa do Mundo Feminina de 2023 tiveram audiência menor do que em 2019 - Franck Fife/AFP

Jogos da Seleção na Copa do Mundo Feminina de 2023 tiveram audiência menor do que em 2019Franck Fife/AFP

Publicado 20/12/2024 15:40

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (20) que fechou acordo de transmissão da Netflix para as edições da Copa do Mundo Feminina de 2027 e 2031. O acerto é o mais significativo que a entidade assinou com um serviço de streaming para um grande torneio. Os valores ainda não foram divulgados.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, criticou publicamente as emissoras públicas, especialmente na Europa, por subestimar as ofertas de transmissão do torneio de 2023 que foi disputado de forma conjunta na Austrália e na Nova Zelândia.

"Este acordo envia uma mensagem forte sobre o valor real da Copa do Mundo Feminina da FIFA e do futebol feminino global", disse Infantino. A entidade provavelmente usará o acordo com a Netflix para conduzir as conversas com emissoras europeias que serão negociações mais duras.

O torneio de 32 equipes e 64 jogos em 2027 será disputado no Brasil de 24 de junho a 25 de julho. O anfitrião de 2031 ainda não foi decidido, embora os EUA devam fazer uma oferta. A Espanha venceu o torneio de 2023 depois que os EUA conquistaram os dois títulos anteriores.

A Netflix mergulhou nos esportes ao vivo no mês passado, com mais de 60 milhões de lares assistindo a uma luta de boxe muito badalada entre a lenda aposentada dos pesos pesados Mike Tyson e a personalidade da mídia social Jake Paul.