Milton NevesDivulgação

Publicado 20/12/2024 18:18

Rio - Milton Neves processou o jornalista Juca Kforui, que o chamou de "mentiroso nato", em referência as iniciais de seu nome. O apresentador entrou com uma queixa-crime por calúnia e difamação contra Kfouri. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia e designou a 9ª Vara Criminal do estado para cuidar do caso. A informação é da Folha de S. Paulo.

A situação aconteceu no primeiro semestre deste ano. Em junho, o site "ge" publicou uma entrevista com Milton Neves. Nela, o apresentador chegou a falar sobre Juca Kfouri, um de seus desafetos.

"O Jorge Kajuru era meu maior fã, mas depois pegou no meu pé por influência do seu Juca Kfouri. Como você é incompetente, você já ouviu sua voz ou não? Ouça, ouça. 'Ah, mas não faço publicidade'. O rosto dele é antipático, soberbo e 'sou intelectual'. Pior que o filho dele eu que revelei, estava desempregado e xingava o pai de tudo que é nome".

O site, então, entrou em contato com Juca Kfouri. A resposta do jornalista foi: "MN (Milton Neves) é o chamado Mentiroso Nato. Basta?".