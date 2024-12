Campeonato Carioca de 2025 terá Globo e Band na TV aberta como detentoras - Divulgação

Publicado 21/12/2024 15:11

Rio - Globo e Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciaram o retorno do Campeonato Carioca à grade da emissora em 2025. A competição voltará a ser exibida pelo principal canal da TV aberta após quatro edições. O pacote se estende ao SporTV e Premiere, ambos por assinatura.



Pelo acordo, a TV Globo irá transmitir pelo menos 11 jogos para 11 estados, incluindo Rio de Janeiro, DF e região de Juiz de Fora, de janeiro a março, aos sábados, às 16h30. A emissora confirmou transmissão de dois clássicos: Fluminense x Flamengo, na 9ª rodada, e Flamengo x Vasco, na 10ª.

Já o SporTV irá passar dois jogos por rodada na primeira fase, com os dois mesmos clássicos exibidos na TV aberta, e os duelos de ida e volta das semifinais, além da possibilidade de mostrar os dois jogos da final.



O Premiere, por sua vez, em pacotes de pay-per-view, irá transmitir todos os jogos dos quatro grandes clubes do estado. Ainda não há a garantia de partidas do Vasco, que negocia separadamente, como mandante.

Detentora dos direitos na TV aberta nas últimas duas edições, a Band segue com os direitos de transmissão para todo o Brasil. A tendência é de que a emissora tenha o Campeonato Carioca na grade aos domingos.