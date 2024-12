Guardiola vive a maior crise de sua carreira como técnico - Paul Ellis / AFP

Publicado 21/12/2024 11:56

O inferno astral do Manchester City parece não ter fim. A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola visitou o Aston Villa, neste sábado, no Villa Park, em Birmingham, e perdeu por 2 a 1, acumulando 11 partidas sem vencer nas últimas 12 disputadas. Desde 30 de outubro, o estrelado time celeste soma uma vitória, dois empates e nove derrotas.

Com o novo revés, desta vez pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o City caiu para o sexto lugar na competição, com 27 pontos, sendo ultrapassado pelo próprio Aston Villa, que chegou a 28. O Liverpool, que visita o Tottenham neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), soma 36 e tem um jogo a menos por causa de adiamento.

Recheado de desfalques e com o moral devastado por causa dos resultados recentes, o Manchester City começou a partida de forma apática. O Aston Villa aproveitou, foi para cima e, logo no primeiro minuto, desperdiçou a chance de inaugurar o placar com Durán, em tiro à queima-roupa, e com Pau Torres, de cabeça, ambas defendidas pelo goleiro Ortega. O brasileiro Ederson, que falhou em algumas partidas nesta série negativa, nem sequer foi relacionado.

Antes mesmo de o City criar perigo à meta de Dibu Martínez, o Aston Villa abriu o placar. De tanto insistir, aos 16 minutos, Rogers avançou em velocidade pela esquerda e tocou para Durán, que invadia a área sem marcação. O atacante só colocou a bola no contrapé de Ortega e anotou o primeiro gol da partida.

Em vantagem, os anfitriões diminuíram o ritmo e se fecharam no setor defensivo. Com Haaland apagado na frente e Bernardo Silva escondido em campo, o time visitante tinha em Grealish seu jogador mais lúcido em campo na tentativa de avançar e igualar o placar. Sem criatividade e apostando nos chuveirinhos na área, o City só ameaçou aos 34 minutos, em tiro cruzado de Foden, que Dibu Martínez espalmou.

Aos 42, quase veio o empate. Gvardiol disparou pela direita e serviu Grealish próximo à área. O camisa 10 cruzou e Gvardiol se antecipou ao goleiro para cabecear, mas mandou por cima, rente ao travessão.

No segundo tempo, o Aston Villa manteve sua postura defensiva, disposto a matar o jogo nos contra-ataques, quase sempre puxado por Tielemans. Aos 13 minutos, Rogers recebeu o passe de calcanhar de Durán e bateu forte, carimbando a trave direita de Ortega. Cinco minutos depois, Rogers conduziu a bola do campo de defesa, passou por dois marcadores, tabelou com McGinn e bateu cruzado, na entrada da área, para marcar 2 a 0 para os anfitriões.

O segundo gol do Aston Villa praticamente minou a reação do Manchester City, que tentava agredir, mas parava na defesa anfitriã, sem criar chances de perigo. Apesar de o time de Guardiola controlar a posse de bola e avançar com mais qualidade após a entrada de Savinho, o time da casa se segurava na defesa, levando perigo nos contragolpes, sendo pouco ameaçado.

Nos acréscimos, Savinho partiu para cima de quatro adversários e a bola sobrou para Foden bater forte e marcar para o City, mas já era tarde demais para o time visitante buscar o empate.