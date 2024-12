Jogo das Estrelas de Zico chegará a sua 20ª edição no próximo sábado (28) - Renan Areias/Agência O Dia

Jogo das Estrelas de Zico chegará a sua 20ª edição no próximo sábado (28)Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 21/12/2024 09:22 | Atualizado 21/12/2024 10:44

Rio - Os primeiros nomes para o Jogo das Estrelas que acontecerá no sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, foram anunciados. O evento, que é o maior beneficente do Brasil, acontece desde 2004 e é organizado por Zico, maior ídolo da história do Flamengo

Entre as atrações que foram anunciadas, há uma mistura de ex-jogadores e atletas que ainda estão em atividade. Pelo lado dos que já penduraram suas chuteiras, estão: Maestro Júnior, Júlio César, Aldair, Mozer, Ronaldo Angelim, Athirson, Petkovic, Ramires, Zé Roberto (meia), Zé Roberto (atacante), Adriano, Sávio, Djalminha, Toró, Thiago Neves, Grafite, Paulo Nunes, Gamarra, Sorín, Denílson e Renato Gaúcho.

Marlon Freitas, do Botafogo, Claudinho, do Zenit, Rodrigo Caio, ídolo do Flamengo, e Bolasie, que jogou pelo Criciúma na última temporada, são os que estão em atividade e que marcarão presença no evento.

Nomes internacionais confirmados

O ex-lateral-direito espanhol Michel Salgado, ídolo do Real Madrid, o ex-atacante português Ricardo Quaresma, com passagens por Barcelona, Inter de Milão e Porto e o holandês Patrick Kluivert, que fez história com a sua seleção, também estarão no Jogo das Estrelas.

Como adqurir ingresso

O torcedor que deseja ir ao evento pode comprar seu ingresso em alguns pontos físicos, como na Loja Oficial Gávea, no Shopping Nova América (1º piso) e no Barra Shopping (loja 102B). No Maracanã, os bilhetes estarão sendo comercializados a partir do dia 26, na bilheteria 2. Os valores da inteira variam entre R$ 50 e R$ 100.