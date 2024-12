Jogo entre Grêmio e River Plate foi marcado por caso de racismo - Guilherme Veiga / Brasil Ladies Cup

Publicado 21/12/2024 20:37

O Comitê Organizador da Brasil Ladies Cup decidiu pela exclusão definitiva do River Plate da edição atual e afastamento das próximas duas após o caso de racismo durante a partida contra o Grêmio , na última sexta-feira (20). Encaminhadas à delegacia após o jogo, quatro jogadoras da equipe argentina passaram por audiência de custódia neste sábado e tiveram a manutenção da prisão em flagrante.

A decisão do juiz puniu as atletas Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro e Milagros Diaz.

Entenda o caso

Depois do gol de empate da equipe gaúcha, houve uma confusão no gramado do Canindé. Candela Díaz imitou um macaco em direção a um gandula, o que deixou as jogadoras do Grêmio irritadas com o episódio - algumas também relataram terem sido vítima. Com o fim da partida pelas seis expulsões de jogadoras argentinas, o Grêmio foi declarado vencedor por 3 a 0.

Os organizadores da Brasil Ladies Cup ressaltaram que a punição será aplicada a todos os clubes que cometeram ações similares.

"Reiteramos o respeito pelo River Plate-ARG, instituição que participou das edições de 2021 e 2024, mas não iremos aceitar este tipo de episódio dentro do campeonato. A mesma medida será adotada com outros participantes em caso de ações similares, o que esperamos que não aconteça, já que é um tema que não tem espaço dentro da sociedade", disse a direção do torneio, em nota.