Raphinha é um dos destaques do Barcelona na temporada 2024/2025 - AFP

Publicado 21/12/2024 21:53

A assembleia extraordinária do Barcelona aprovou neste sábado (21) a renovação do contrato com a Nike, que fornecerá uniformes e materiais esportivos ao clube até 2038. O acordo foi confirmado em votação virtual e presencial, que contou 419 votos a favor, 27 contra e 22 abstenções, após reunião para responder às dúvidas dos conselheiros.

"É o melhor contrato já feito entre um clube de futebol e uma marca de artigos esportivos", comemorou o presidente do clube catalão, Joan Laporta.

"Este acordo ajuda significativamente a concluir a recuperação econômica do clube, que é nosso objetivo mais importante. Sem exigir que os membros mexam nos bolsos e sem comprometer o modelo de propriedade associativa", explicou.

A parceria, que teve início em 1998, duraria até 2028 pelo contrato anterior. De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona vai receber cerca de 1,7 bilhão de euros (cerca de R$ 10,3 bilhões) da Nike nos próximos 14 anos.

O tesoureiro do clube, Ferran Olivé, apresentou detalhes do novo contrato, fruto de uma renegociação após o clube demonstrar insatisfação com a empresa norte-americana, inclusive com judicialização dos dois lados, nos últimos três anos.

"Foi um acordo entre iguais, porque a Nike precisa do Barça tanto quanto o Barça precisa da Nike. O novo modelo se baseia na valorização da marca Barça e seus ativos de patrocínio, ao mesmo tempo em que acelera o desenvolvimento dos negócios do BLM (Barcelona Licence and Merchandising). Isso dobrará o valor do contrato anterior com uma fórmula econômica que abrange os 14 anos do acordo", explicou Ferran.

O novo contrato incluirá um bônus de assinatura, um aumento na taxa anual de patrocínio, bônus por títulos conquistados, a eliminação de penalidades financeiras por resultados adversos em campo e a reavaliação do acordo ao longo de sua duração, além da retomada de controle sobre as operações de varejo e de e-commerce em todo o mundo.