Carlo Ancelotti elogiou Kylian Mbappé, em entrevista coletiva, neste sábado (21)Oscar Del Pozo / AFP

Publicado 21/12/2024 13:55

Madri (ESP) - Carlo Ancelotti garantiu que o período de adaptação de Kylian Mbappé no Real Madrid acabou. Em entrevista coletiva neste sábado (21), o comandante italiano, no entanto, vê o astro francês motivado para dar a volta por cima.

"Acho que o período de adaptação dele acabou. Ele mostrou uma boa versão de si mesmo e ainda pode melhorar. Ele recuperou a forma física, está motivado, entusiasmado, feliz por estar aqui... Ele precisava do período de adaptação, como todos, e acabou", disse Ancelotti.

Apesar de ter marcado quatro gols nos últimos cinco jogos, o camisa 9 vive momento de pressão na Espanha. Nas últimas semanas, foi criticado de forma constante pela imprensa do país, já que parece ainda não ter se firmado com a camisa do clube merengue.

O treinador, por sua vez, deu a fórmula para o que o francês precisa aperfeiçoar em seu jogo: "Mbappé tem que melhorar na continuidade, em fazer jogadas que só ele consegue fazer com a maior frequência possível. Não peço que ele se envolva muito no jogo, a característica dele é desmarcar e atacar a linha; é o que você precisa fazer com mais frequência. E então, você tem que ter alguém que, quando você ficar desmarcado, possa passar a bola para você. E nós os temos."

Em terceiro no Campeonato Espanhol, com 37 pontos, o Real Madrid enfrenta o Sevilha, às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em seu último jogo de 2024.