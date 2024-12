Haaland é o grande astro do Manchester City - AFP

Publicado 21/12/2024 17:43

Em crise, o Manchester City chegou à nona derrota nas últimas 12 partidas que disputou, neste sábado (21), depois de perder para o Aston Villa na Premier League. O comandante da equipe, Pep Guardiola, vive sua pior sequência de jogos na carreira, mas foi valorizado e defendido por Erling Haaland, astro do time.

"Pep Guardiola venceu a Premier League seis vezes em sete anos. Nunca esqueceremos isso, ele encontrará as soluções”, disse Haaland.



Haaland reforçou que o grupo confia no treinador catalão, admitiu que a equipe precisa trabalhar mais e também fez uma autocrítica de seu rendimento. O norueguês não faz gol há três partidas.



"Ainda acreditamos em Pep e temos que trabalhar mais duro do que nunca agora. Estou olhando para mim primeiro, não tenho feito as coisas bem o suficiente. Não tenho marcado minhas chances. Tenho que fazer melhor", avaliou.



O desempenho recente de Haaland nas últimas partidas também reflete o momento atual do Manchester City. O atacante marcou apenas quatro gols nos últimos 12 jogos da equipe, mesmo assim, ele tem números excelentes na temporada, com 18 gols em 24 jogos.



Os Citizens voltam a campo na próxima quinta-feira (26), e recebem o Everton, em casa, às 9h30 (de Brasília). O time de Pep foi ultrapassado pelo Aston Villa e agora ocupa a sexta colocação do campeonato, fora da zona de classificação de competições europeias.