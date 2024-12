Gabriel Jesus soma cinco gols nos últimos dois jogos pelo Arsenal - Glyn Kirk / AFP

Publicado 21/12/2024 17:08

Especulado e balançado com a possibilidade de retornar ao Palmeiras, Gabriel Jesus foi escalado como titular pelo técnico Mikel Arteta e brilhou na goleada do Arsenal sobre o Crystal Palace por 5 a 1, neste sábado (21), no Selhurst Park, pela 17ª rodada da Premier League. Foi só ter a saída ventilada que Gabriel Jesus voltou a ser decisivo no Arsenal.

Curiosamente, o atacante vinha de uma partida fantástica, na qual fez três gols na vitória sobre o mesmo Crystal Palace, por 3 a 2, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Na atual temporada, são 22 jogos e seis gols marcados.

Quem também deixou sua marca foi Gabriel Martinelli, que encerrou um jejum de quatro jogos sem marcar. Assim como Jesus, perdeu o status de titular e vem sendo utilizado no decorrer das partidas. Foram apenas quatro gols em 22 jogos nesta temporada.Já o Arsenal confirmou o bom momento e se colocou na briga pela liderança do Campeonato Inglês.

A equipe londrina chegou aos 33 pontos, atrás apenas de Liverpool, com 36, e Chelsea, com 34. O quarto colocado é o surpreendente Nottingham Forest, com 31.O Crystal Palace, por sua vez, viu cair uma invencibilidade de cinco jogos na competição e se manteve no 15º lugar, com 16 pontos. Na zona de rebaixamento, o Ipswich soma 12.

O jogo começou eletrizante com Gabriel Jesus mostrando ter um faro de gol apurado quando o assunto é jogar diante do Crystal Palace. Com apenas cinco minutos, o brasileiro pegou a sobra, após a bola bater em Gabriel Magalhães, e chutou para o gol. O Crystal Palace respondeu rápido e empatou com Sarr, aos dez, mas brilhou a estrela do ex-palmeirense. Aos 14, após cobrança de escanteio de Martinelli, Gabriel Magalhães brigou pelo alto e viu a bola sobrar com Partey. Ele rolou para Jesus fazer 2 a 1.

O atacante ainda poderia ter saído com mais um hat-trick, mas, desta vez, o arremate ficou na trave. Na sobra, Havertz ampliou aos 37. O Crystal Palace até tentou diminuir o prejuízo, mas foi para o intervalo em séria desvantagem.O panorama não mudou no segundo tempo.

O Crystal Palace até criou algumas oportunidades, mas o dia era dos brasileiros. Aos 14, Trossard recebeu um belo cruzamento de Gabriel Magalhães e acionou Jesus, que perdeu uma chance incrível. A jogada continuou até que Martinelli deixou o seu.

Com uma vantagem elástica, o Arsenal passou a administrá-la, só que ainda conseguiu fazer o quinto aos 38. Gabriel Jesus protegeu a bola na lateral e deixou com Calafiori, que acionou Rice. Ele chutou da entrada da área e confirmou a vitória do clube londrino.

O Arsenal volta a campo na sexta-feira, às 17h15, para encarar o Ipswich, no Emirates Stadium. No dia anterior, o Crystal Palace visita o Bournemouth, às 12h, no Vitality Stadium.