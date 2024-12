Vitor Roque comemora gol marcado pelo Betis - Reprodução/Instagram @realbetisbalompie

Publicado 25/12/2024 21:07 | Atualizado 25/12/2024 21:09

Espanha - O Barcelona definiu que o futuro de Vitor Roque não é no clube. De acordo com o jornal espanhol "Sport", os catalães planejam vender o atacante, que está emprestado junto ao Real Betis, também da Espanha.

O contrato do brasileiro com o Betis tem opção de renovação por mais um ano, além da opção de compra fixado em € 25 milhões de euros (quase R$ 160 milhões na cotação atual) fixos por 80% dos direitos econômicos do jogador.



O jornal aponta que a operação não é viável para o Real Betis. De acordo com a reportagem, o clube de Sevilha também busca um terceiro clube para lucrar junto com o Barcelona na venda. A expectativa é de que a negociação aconteça no meio do ano que vem.

O Barcelona anunciou a chegada de Vitor Roque como um presente de Natal, no dia 25 de dezembro de 2023. Ele, no entanto, não se firmou no time e acabou emprestado ao Betis em agosto deste ano. Com a camisa do time de Sevilha, o brasileiro disputou 23 partidas e fez seis gols.