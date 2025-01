Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2025 16:56

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, desejou um feliz ano novo e sensualizou para os seu seguidores no Instagram. A beldade mandou um recadinho para os fãs e exibiu toda a sua beleza com um biquíni azul.

"Aproveitem bastante e recebam bem este ano novo. Um beijo enorme", publicou a modelo nas redes sociais.

Dona de um corpo perfeito, Diana Quintana faz muito sucesso nas redes sociais, exibindo suas curvas. Ela é torcedora do Olimpia, clube mais vencedor do Paraguai.