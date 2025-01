Camisas de Botafogo e Vasco estão entre as 10 mais bonitas de 2024; Veja lista

O perfil 'Classic Football Shirts' divulgou a lista dos 10 uniformes mais bonitos de 2024 e incluiu as camisas do Vasco, em sexto lugar, e do Botafogo, em sétimo. A vencedora foi a da seleção colombiana, uma produção especial pelos 100 anos da federação do país, seguida pela de 50 anos de parceria entre a Argentina e sua fornecedora de material.

