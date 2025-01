Neymar Jr - Divulgação / Al-Hilal

Neymar Jr Divulgação / Al-Hilal

Publicado 02/01/2025 16:32

Arábia Saudita - Neymar ficou fora do primeiro treino do Al-Hilal em 2025, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (2), em Riade. De acordo com o clube saudita, o brasileiro foi ausência na atividade comandada por Jorge Jesus por conta de uma dor de estômago.

LEIA MAIS: Neymar Jr abre álbum de fotos com os filhos e a namorada em Dubai

participou de um amistoso pelo Al-Hilal e chegou a marcar um gol. Foi o retorno do atacante após dois meses meses parado por conta de uma ruptura no tendão da coxa esquerda, sofrida no início de novembro. Apesar do contratempo, a situação física de Neymar não preocupa. Na última segunda-feira (30), ele. Foi o retorno do atacante após, sofrida no início de novembro.

O problema aconteceu cerca de duas semanas após ele retornar aos gramados da grave lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, que o deixou fora de combate por um ano.

O próximo compromisso do Al-Hilal será na próxima terça-feira (7), contra o Al-Ittihad, pela Copa do Rei Saudita.