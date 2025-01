Gabigol assinou com o Cruzeiro após deixar o Flamengo - Reprodução / Internet

Gabigol assinou com o Cruzeiro após deixar o FlamengoReprodução / Internet

Publicado 03/01/2025 13:00

Gabigol já começou a viver a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético-MG. Durante uma festa de Ano Novo em Trancoso, na Bahia, torcedores atleticanos provocaram o atacante ao gritarem "Galo Doido" por um tempo, em frente ao camarote onde estava.

Durante a festa de Ano Novo em Trancoso, na Bahia, torcedores do Galo cantaram “Galo Doido” para o atacante Gabriel Barbosa.



Divulgação pic.twitter.com/ebXEi8lvww — Central do Galo (@CentralDoCAM) January 2, 2025

Gabigol evitou confronto e ignorou os gritos em sua direção, e não respondeu nem sequer esboçou outra reação à provocação. Ele seguiu conversando com pessoas próximas a ele.

Anunciado pelo Cruzeiro, Gabigol fez história no Flamengo, outro rival do Atlético-MG. Inclusive, o atacante fez dois gols na vitória por 3 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Brasil, conquistada em 2024.

No clube mineiro, ele receberá um dos maiores salários do futebol brasileiro, além de bônus e prêmios por desempenho durante o vínculo.