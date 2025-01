America se manifestou nas redes sociais - Reprodução / Twitter

America se manifestou nas redes sociaisReprodução / Twitter

Publicado 05/01/2025 17:47 | Atualizado 05/01/2025 17:49

Rio - O jogador da equipe do America que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior, João Pedro, relatou ter sofrido racismo de um atleta do Itapirense, durante a partida entre as duas equipes no último sábado, em Itapira. O clube carioca levou a melhor e venceu por 2 a 1.

Estamos profundamente consternados com o episódio de racismo ocorrido contra um atleta do America durante a nossa estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O racismo não tem lugar no esporte nem em nossa sociedade. Repudiamos veementemente qualquer ato discriminatório. pic.twitter.com/IreIciP0J6 — America Football Club (@AmericaRJ) January 5, 2025

Um boletim de ocorrência foi registrado pelo jogador que disse ter sido chamado de "macaco do c..." por Marcus Vinicius. A ofensa racista teria ocorrido ainda no gramado logo após o apito final da partida. O episódio foi citado na súmula do árbitro Elder Patrick Dantas.

Por meios das redes sociais, o América-RJ condenou a situação e cobrou que "medidas severas sejam tomadas contra os responsáveis". Já a Itapirense publicou que não conseguiu identificar o ato pelas imagens, mas, pela gravidade da acusação, espera "que os fatos sejam apurados com rigor e que as provas sejam apresentadas, para que se faça justiça e não haja espaço para equívocos".

O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de Mogi Guaçu, cidade a cerca de 20 quilômetros de Itapira, e será analisado pelo delegado Matheus Oliveira Lima.