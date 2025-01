Liverpool e Manchester United empataram por 2 a 2 - AFP

Publicado 05/01/2025 15:40

Rio - Em Anfield Road, Liverpool e Manchester United fizeram um clássico que pegou fogo na etapa final. Após um primeiro tempo sem gols, o duelo teve quatro gols com direito a virada, mas acabou empatado por 2 a 2. Com isso, os líderes perderam dois pontos no Campeonato Inglês.

Todos os gols da partida aconteceram no segundo tempo. Aos seis minutos, Bruno Fernandes achou Lisandro Martínez, que acertou um belíssimo chute e abriu o placar para o United. A reação do Liverpool não demorou muito. Seis minutos depois, Gakpo também fez um belo gol, após recuperação de bola de Mac Allister.

A virada do Liverpool aconteceu aos 23 minutos. Arnold fez o cruzamento e De Ligt tocou com o braço. Na cobrança, Mohamed Salah converteu e colocou os donos da casa em vantagem. Quando tudo parecia que se encerraria com uma vitória dos Reds, o clube de Manchester voltou a empatar. Aos 33 minutos, Diallo recebeu de Garnacho e deu números finais ao duelo.

Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 48 pontos e lideram com oito pontos de vantagem para o Arsenal, porém, com um jogo a menos. Já o Manchester United aparece na 14ª colocação com 22 pontos.