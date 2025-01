Hugo, novo lateral esquerdo do Vitória - Vítor Silva / Botafogo

Hugo, novo lateral esquerdo do VitóriaVítor Silva / Botafogo

Publicado 05/01/2025 13:30

O lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo, assinou contrato de empréstimo com o Vitória. Ele, que foi um pedido do técnico Thiago Carpini, ficará no Leão da Barra até dezembro. Há uma opção de compra no acordo entre os clubes.

Hugo iniciará os treinos na próxima quarta-feira (8), com o grupo de jogadores que ainda não se apresentaram ao Vitória. A informação da assinatura de contrato foi dada primeiro jornalista Venê Casagrande.



O jogador de 23 anos foi revelado pelo Botafogo e estreou profissionalmente em 2020. Em 2024, atuou em 33 partidas, com dois gols, sete assistências. Além disso, conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores.



Ao longo da temporada, porém, perdeu espaço. Alex Telles, Cuiabano e Marçal eram as outras opções do então técnico Artur Jorge para o setor.

No Vitória, Hugo vai ter uma temporada cheia, com cinco competições: Sul-Americana, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. O lateral esquerdo vai disputar posição com Lucas Esteves, destaque do Leão da Barra no Campeonato Brasileiro.