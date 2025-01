Rodrigo Garro em ação durante jogo do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 05/01/2025 11:31 | Atualizado 05/01/2025 11:32

Neste domingo (5), a Justiça da Argentina indiciou o meia Rodrigo Garro, do Corinthians, por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Ele se envolveu em um acidente de carro na madrugada do último sábado (4) que terminou com a morte de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos

Não houve agravante, pois a quantidade de álcool encontrada no sangue do jogador era pequena - inferior a 1%. Ele aguardará o julgamento em liberdade e pode deixar a Argentina. O Ministério Público não solicitou restrições para que ele saia do país.

O acidente aconteceu na província de La Pampa, na Argentina. O automóvel dirigido por Garro, que agora está com a carteira de habilitação suspensa, se chocou com o motociclista Nicolás Chiaraviglio.

De acordo com a TNT Sports, a promotoria afirma que o jogador trafegava pelo lado direito da rua 300 e realizou uma conversão irregular à esquerda para acessar a rua 108. Tal manobra, na visão da promotoria, transformou o veículo em um "obstáculo" no caminho da moto.

Já a defesa de Rodrigo Garro diz que ele seguia pela via principal e que o motociclista, em uma via secundária, não respeitou a sinalização no cruzamento, que estaria mal indicada.