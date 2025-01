David Luiz deixou o Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 05/01/2025 21:50

Rio - Sem clube desde que deixou o Flamengo no fim do ano passado, o zagueiro David Luiz, de 37 anos, pode atuar no Grêmio na próxima temporada. De acordo com informações da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o Tricolor iniciou uma negociação com o defensor.

O clube gaúcho deseja a contratação de um reforço para o setor após Pedro Geromel, ídolo do Grêmio, ter encerrado sua carreira. Outro nome que vem ganhando força em Porto Alegre é o de Robert Arboleda, do São Paulo.

Na temporada passada, o Grêmio acertou a contratação de Rodrigo Caio, que também defendeu o Flamengo por algumas temporadas. Em Porto Alegre, o defensor voltou a conviver com problemas físicos e acabou não tendo seu vínculo renovado após o término do Brasileiro.

David Luiz chegou ao Flamengo em 2021 após temporadas no futebol europeu defendendo clubes como Chelsea, PSG e Arsenal. No Rubro-Negro, o defensor conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca.