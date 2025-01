Rodrigo Garro é apoiador do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 05/01/2025 20:11

Argentina - O advogado David Diván, responsável por defender o Rodrigo Garro, que foi indiciado por homicídio culposo por um acidente que resultou na morte de uma pessoa na madrugada de sábado em La Pampa, cidade da Argentina, afirmou que o jogador do Corinthians não costuma beber e está muito abalado pelo ocorrido.

"Ele Nunca teve intenção de gerar qualquer tipo de dano. Era dia do seu aniversário. Ele não bebe álcool habitualmente, é um atleta profissional. Como era seu aniversário, por volta de meia noite ele brindou em uma ou duas ocasiões. Ele não conseguiu ver a moto. Rodrigo está profundamente abalado pela situação", afirmou em contato com a imprensa local.

O advogado afirmou que o jogador do Corinthians conhece bem a região onde o acidente ocorreu e também que ele prestou auxílio após a colisão.

"Rodrigo costuma circular por aquelas ruas, conhece o lugar, está acostumado a dirigir carros grandes. Ele mesmo começou a pedir por ajuda. Quando se deu conta do forte golpe na caminhonete e sem conseguir avistar nenhum outro veículo que transitava à frente, ele freia o carro alguns metros depois e vai correndo até a vítima, começa a gritar por ajuda. Obviamente não sabia o que fazer. Ele já não recorda com clareza o que aconteceu depois. Mas desde o primeiro momento ele esteve à disposição, não tentou fugir do local. Toda a família mora na cidade", disse.