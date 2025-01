Bruno Henrique é jogador do Flamengo - afp

Bruno Henrique é jogador do Flamengoafp

Publicado 05/01/2025 18:14

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, aproveitando as férias em Recife, teve um vídeo que viralizou nas redes sociais em que aparece cantando a música 'A barreira vai virar baile', que foi entoada por torcedores do Vasco no ano passado. Em um momento descontraído, ele apareceu ao lado de Philippe Coutinho, jogador da equipe de São Januário.

O Bruno Henrique cantando "A Barreira vai virar baile" pro Coutinho pic.twitter.com/qkjFDUVjpU — NewsColina (@newscolina) January 4, 2025

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo trataram o acontecimento como algo normal e "inocentaram" BH, alegando que o jogador deve aproveitar as férias. Já alguns torcedores do Vasco, brincaram que o atleta já pode assinar contrato com a equipe carioca.

Rivais só em campo. — Henrique(@Henrikipedia83) January 5, 2025 Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo trataram o acontecimento como algo normal e "inocentaram" BH, alegando que o jogador deve aproveitar as férias. Já alguns torcedores do Vasco, brincaram que o atleta já pode assinar contrato com a equipe carioca.



Que absurdo com Flamengo o tal do Boto precisa rescindir o CTT dele.

Dito isso, vem pro Vascão. — Filipe Souza (@FilipeS08549937) January 4, 2025

Bruno Henrique é um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo. Ele se tornou ao lado de Gabigol e Arrascaeta no ano passado, o jogador com mais títulos com a camisa do clube carioca. No total, foram 13 conquistas.



Philippe Coutinho foi revelado pelo Vasco e atuou no futebol europeu por várias temporadas defendendo clubes importantes como Liverpool, Barcelona, Inter de Milão e Bayern. Ele retornou ao clube carioca no meio do ano passado e tem contrato até junho com o Cruz-Maltino.