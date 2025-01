Luis Suárez defende o Inter Miami atualmente - Eitan Abramovich / AFP

Publicado 05/01/2025 15:20

De férias no Uruguai, Luis Suárez ajudou a polícia a salvar um homem de 49 anos, na 18ª descida da Ciudad de la Costa. O jogador convenceu o homem a descer de uma árvore de seis metros de altura, que havia prometido tirar sua vida caso a sua companheira não aparecesse.

Segundo boletim de ocorrência, o homem afirmava que tiraria sua vida caso sua mulher, de 53 anos, não aparecesse no local. O indivíduo também está sob a aplicação de medidas protetivas de urgência, conforme determinação judicial em razão de violência doméstica.

O incidente durou cerca de 20 horas, e o resgate foi dificultado por ser um local de difícil acesso, de acordo com relatório da Marinha Nacional. A situação mobilizou a Prefeitura da cidade, a Guarda Republicana, alguns atores e o jogador e sua esposa, Sofía Balbi, num ato de compaixão e solidariedade.

Acompanhado por membros de uma ONG especializada em psicologia social, Suárez conversou com o homem na árvore. Uma das integrantes da equipe relatou como foi a abordagem.

"Suárez se aproximou e o que fizemos foi, naquele tempo de contenção, tentar conversar de forma empática e próxima para que não se tornasse tão prolongado, embora desde ontem este homem " Ele está lá lutando por sua vida", disse ela.

Outro membro da ONG destacou o gesto do jogador de futebol o elogiou.

"O Luís aproxima-se porque é uma pessoa muito humana, confirmou-me hoje. Dissemos a ele para encontrar um sentido na vida, para tentar fazer com que ele descesse e se sentisse acompanhado por nós", comentou.

Depois de algumas horas de diálogo, o homem desceu da árvore. No chão, ele foi recebido pela Unidade Especializada em Violência Doméstica do Ministério do Interior, onde vai receber cuidados e avaliação profissional.