Lyanco em partida contra o Fluminense na Libertadores - AFP

Publicado 05/01/2025 22:50

Rio - Apresentado como reforço do Cruzeiro no último sábado, o atacante Gabigol, de 28 anos, fez uma provocação ao Atlético-MG, principal rival da Raposa. Neste domingo, o zagueiro Lyanco por meio das redes sociais rebateu a declaração do atacante.

"Deixa comigo (…) Maior só tem um, Atlético", disse o defensor. A provocação de Gabigol foi feita após o atacante ser perguntado sobre a sensação de estar em uma cidade brasileira com dois clubes grandes.

"Sei que aqui tem rivalidade imensa. Nunca vivi uma rivalidade tão grande. O que posso dizer é que respeito muito o Atlético. Grande clube. Mas o Maior de Minas é o Cruzeiro. Quando jogar contra eles, vai ser igual, entre aspas, aos outros. A gente sabe da rivalidade", disse o atacante.

Além de Gabigol, o Cruzeiro também apresentou outros cinco reforços neste sábado: Dudu, Rodriguinho, Fagner, Eduardo e Christian. O atacante desembarcou em Belo Horizonte, por volta as 11h30 (de Brasília), neste sábado, para ser apresentado com grande festa no Mineirão. O jogador chegou com a camisa do Cruzeiro em mãos após viajar no jatinho do presidente da SAF, o empresário Pedro Lourenço.