Carlo Ancelotti é técnico do Real Madrid - AFP

Publicado 05/01/2025 10:28 | Atualizado 05/01/2025 11:59

Espanha - Carlo Ancelotti se colocou no lugar de Vini Jr e disse que não é fácil ser o atacante. O técnico do Real Madrid fez a declaração na entrevista coletiva deste domingo (5). O italiano defendeu o camisa 7 ao lembrar dos insultos que são direcionados a ele.

"Creio que é difícil. Não estou em sua pele, mas creio que é difícil. Se me coloco em sua pele, é difícil aguentar tudo que passou, tudo que passa, os insultos e todo o resto. Não é tão simples, mas tenta melhorar, aguentar. Obviamente está triste pelo cartão vermelho e pediu desculpas. Temos que olhar para frente", disse Carlo Ancelotti.

Vinicius Junior e Carlo Ancelotti Divulgação/ Real Madrid

O brasileiro foi expulso aos 34 minutos do segundo tempo. O goleiro Dimitrievski provocou Vini Jr, que respondeu com um empurrão em seu rosto. O árbitro revisou o lance no VAR e expulsou o brasileiro.

Mesmo com a derrota parcial por 1 a 0 e um homem a menos em campo, o Real Madrid não jogou a toalha e contou com o brilho de Bellingham para construir a virada. O inglês deu a assistência para Modric empatar e pouco depois marcou o gol que selou a vitória merengue.

O Valencia até tentou reagir, mas não conseguiu. No último lance, Rioja acertou um chutaço de fora da área que carimbou a trave.