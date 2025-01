Trent Alexander-Arnold em jogo do Liverpool - Adrian Dennis / AFP

Publicado 05/01/2025 11:06

Inglaterra - O Liverpool fez uma proposta para Trent Alexander-Arnold de 78 milhões de libras (cerca de R$ 595,5 milhões na cotação atual) por cinco anos. Ele também está na mira do Real Madrid, mas os Reds não querem perder o lateral-direito ao fim da temporada. A informação da oferta contratual é do jornal inglês "The Mirror".

Alexander-Arnold é um desejo antigo do Real Madrid e tem contrato com o Liverpool válido somente até junho deste ano. Portanto, já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube.

O camisa 66 é titular absoluto da lateral direita dos Reds. Com a camisa do Liverpool, ele já conquistou títulos como o Campeonato Inglês, a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes.

Na entrevista coletiva do último sábado (4), o técnico Arne Slot evitou entrar no tema e garantiu que Alexander-Arnold está focado no time: "Posso dizer que ele jogará no domingo (contra o Manchester United). Acho que todos viram o quão boa foi a primeira metade da temporada dele, o quanto ele está aqui, o quanto ele quer vencer aqui".