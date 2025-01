Matheus Cunha no jogo entre Wolverhampton e Manchester United - Henry Nicholls / AFP

Matheus Cunha no jogo entre Wolverhampton e Manchester UnitedHenry Nicholls / AFP

Publicado 05/01/2025 16:41

Inglaterra - O brasileiro Matheus Cunha renovará seu contrato com o Wolverhampton (ING). Outros clubes tinham interesse no atacante, mas as partes já chegaram a um acordo verbal. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Farizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Os Wolves acertaram a contratação do jogador em dezembro de 2022. Desde então, Matheus Cunha disputou 76 jogos, marcou 26 gols e distribuiu 14 assistências com a camisa do time inglês.

Ele, aliás, vive grande fase no Wolverhampton. No mês de dezembro, somou três gols e uma assistência em seis partidas. Recentemente, Matheus, que tem contrato válido até o meio de 2027, recebeu elogios do técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo

"Ele (Cunha) é um jogador top, especial, e pode fazer a diferença nos detalhes", afirmou Vitor Pereira, após a vitória sobre o Manchester United, que contou com gol olímpico do brasileiro.

Cria do Coritiba, Matheus Cunha já passou por FC Sion (Suíça), RB Leipzig (Alemanha), Hertha Berlin (Alemanha) e Atlético de Madrid (Espanha). Ele também soma passagens pela seleção brasileira e viveu a expectativa de ser convocado para a Copa do Mundo de 2022, o que não aconteceu. Por outro lado, sagrou-se campeão olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio, em 2021.