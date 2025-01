Jazmín Mernes é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Jazmín Mernes é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2025 14:28 | Atualizado 05/01/2025 14:30

Rio - A musa do Olimpia, Jazmín Mernes, causou uma polêmica em suas redes sociais. A beldade afirmou que mulheres bonitas, como ela, sofrem preconceito por partes de mulheres feias. A declaração deu o que falar nas redes sociais.

fotogaleria

“Nós, mulheres bonitas, sofremos discriminação de outras feias e inseguras. Não importa quão bem você faça todo o seu trabalho, sim ou sim, elas encontrarão uma maneira de contornar isso", disse.

Jazmín Mernes é bastante conhecida no Paraguai e é musa do Olimpia, principal clube do país. Em sua conta do Instagram, a beldade tem quase 900 mil seguidores.