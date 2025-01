David Braz nos tempos de Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/01/2025 13:21

Rio - O zagueiro David Braz, de 37 anos, que disputou a Série B pelo Goiás no ano passado, voltará a a entrar em campo pela elite do futebol brasileiro em 2025. O defensor acertou com o Mirassol, clube recém-promovido a Primeirona e assinou contrato de um ano.

Braz tinha contrato com o Goiás até o fim do Estadual deste ano e recebeu uma proposta do Coritiba. No entanto, o defensor preferiu topar a oferta do clube paulista para voltar a disputar a Série A na temporada que irá se iniciar.

No futebol carioca, David Braz teve passagens vitoriosas por Flamengo e Fluminense. Em 2009, no começo da sua carreira, foi campeão brasileiro pelo Rubro-Negro. No Tricolor já veterano, ele conquistou a Libertadores de 2023.

Além da dupla Fla-Flu, o veterano também passou por outros clubes importantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Santos e Grêmio.