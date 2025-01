Filho de Robinho, Robson Júnior, o Juninho, estreou pelo Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior - Divulgação / Santos

Filho de Robinho, Robson Júnior, o Juninho, estreou pelo Santos na Copa São Paulo de Futebol JúniorDivulgação / Santos

Publicado 07/01/2025 09:32

Filho do ex-jogador Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália, Robson Júnior, o Juninho, fez seu primeiro gol pelo Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jovem de 16 anos marcou na goleada por 7 a 1 sobre Jaciobá, de Alagoas, , na noite de segunda-feira (6), e fez uma homenagem ao pai na comemoração, ao dar as famosas pedaladas.



Robson Junior, o Juninho, marcou o quinto gol do @SantosFC na goleada sobre o Jaciobá/AL... O torcedor convivia com a expectativa de ver o filho do Robinho em campo na Copinha... Na comemoração, o menino da vila faz as pedaladas em homenagem ao pai... #deolhonopeixe pic.twitter.com/pnp3QmWhCf — De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) January 7, 2025

Juninho entrou no segundo tempo da vitória do Peixe. Foi a estreia do atacante na competição, já que ficou apenas no banco no primeiro jogo.



Além marcar aos 31 minutos da segunda etapa, o filho de Robinho ainda participou do quarto gol e sofreu o pênalti que originou o sétimo.

Ao começar a carreira no mesmo clube que revelou o pai, Juninho fez os torcedores santistas voltarem no tempo e relembrarem as famosas pedaladas de Robinho, principalmente na final do Campeonato Brasileiro de 2002, contra o Corinthians, quando o então jovem atacante sofreu um pênalti após fazer o drible.

Com a vitória, a equipe santista chegou aos seis pontos e está classificada para a segunda fase da Copinha.