Bia Haddad Maia chegou a três derrotas na temporadaMatthew Stockman / Getty Images via AFP

Publicado 07/01/2025 07:52

A tenista Bia Haddad foi eliminada do simples na WTA 500 de Adelaide, Austrália, após perder para a americana Madison Keys, número 20 do mundo, nesta segunda-feira (6) por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Esta é a terceira derrota da brasileira na temporada em três partidas, na categoria individual.

Keys começou a partida impondo seu ritmo, batendo o serviço da Bia duas vezes e abrindo 3/1. A paulista, que atualmente está na 16ª posição do ranking, não conseguiu se recuperar. O segundo set chegou a ficar empatado em 1/1, mas depois, Madison deslanchou e venceu cinco games seguidos, selando a vitória.

Esta será a primeira vez que Bia Haddad chegará ao Australian Open, primeira grande competição de tênis do calendário, sem nenhuma vitória no ano em simples. Ela conhecerá sua adversária na competição após o sorteio, nesta quinta-feira (9).

Vitória em duplas

Apesar do revés no simples, Bia venceu sua estreia em duplas na temporada . Ela e a alemã Laura Siegemund superaram as cabeças de chave número 3, a ucraniana Lyudmyla Kichenok e a taiwanesa Chan Hao-ching, por 2 sets 0, com parciais de 6/4 e 6/0, e avançaram às quartas de final do WTA 500 de Adelaide.

A brasileira de 28 anos é a atual campeã da competição na categoria. Ela venceu em 2024 junto com a americana Taylor Townsend.