Bia Haddad é o principal nome do tênis brasileiroWang Zhao / AFP

Publicado 06/01/2025 11:03

Rio - Bia Haddad estreou com a vitória na temporada. Na disputa de duplas, a brasileira jogou ao lado da alemã Laura Siegemund e venceu as cabeças de chave número 3, Lyudmyla Kichenok e Chan Hao-ching, por 2 sets 0, com parciais de 6/4 e 6/0, e avançou às quartas de final do WTA 500 de Adelaide.

A brasileira e a alemã venceram o primeiro set por 6 a 4 e foram dominantes no segundo set, com direito a cinco break points e uma vitória por "pneu" — quando faz 6 a 0 e conquista uma vitória implacável. O jogo durou cerca de uma hora e dez minutos.

Bia Haddad é a atual campeã das duplas no WTA 500 de Adelaide. No ano passado, venceu ao lado da americana Taylor Townsend. Por isso, a brasileira busca defender os pontos para se manter em alto nível no ranqueamento mundial de duplas, sendo a atual 55° do mundo.

Em 2023, Bia Haddad e Laura Siegemund ficaram em segundo lugar no WTA 1000 de Indian Wells. Na próxima fase, a dupla formada pela brasileira e a alemã aguarda a vencedora do duelo entre a canadense Leylah Fernandez e a ucraniana Nadiia Kichenok contra a dupla americana Desirae Krawczyk e a mexicana Giuliana Olmos.

Bia Haddad volta à quadra pelo simples nesta segunda-feira (6), às 21h30 (de Brasília), contra a americana Madison Keys.