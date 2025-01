Diana Quintana é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Diana Quintana é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2025 14:00

Rio - A musa do Olimpia, Diana Quintana, continua aproveitando o verão e publicando imagens que deixam seus seguidores bastante alegres. Recentemente, a beldade publicou uma foto em um visual paradisíaco, vestindo apenas um biquíni azul e recebeu elogios.

fotogaleria

"Acho que fui feita para dias ensolarados", disse a beldade em texto que acompanhou a publicação. Os fãs logo reagiram: "Preciosa", "Linda demais", "Isso não é uma mulher é uma obra de arte", "Te beijo dos pés a cabeça".

Diana Quintana é modelo e faz bastante sucesso no Paraguai pela sua beleza. A beldade é torcedora do Olimpia, um dos principais clubes do país.