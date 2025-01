Wanda Nara é ex-mulher de Mauro Icardi - Reprodução / Instagram

Wanda Nara é ex-mulher de Mauro IcardiReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2025 15:00

Rio - A modelo argentina Wanda Nara, de 38 anos, revelou que teme que o atacante Mauro Icardi, de 31 anos, seu ex-marido divulgue conteúdo de relações sexuais dos dois nas redes sociais. Ela contou que após a última separação dos dois, há cerca de seis meses, o centroavante fez ameaças grandes.

fotogaleria

"Tenho todas as mensagens e entreguei tudo para a Justiça quando me separei dele. Ele jura que vai fazer minha vida ficar impossível. Prometeu me destruir e pagar o que tiver de pagar para arruinar minha vida", declarou em entrevista ao programa "LAM", da rede argentina "América TV".

De acordo com Wanda Nara, a casa onde eles moravam tinha mais de 60 câmeras internas, boa parte delas voltadas para a cama do quarto do casal. Por isso, Icardi tem em mãos muito material dos dois se relacionando intimamente.

Antes de se relacionar com Icardi, Wanda também foi casada com o ex-atacante Maxi López, que defendeu o Vasco. Atualmente no Galatasaray, o jogador, de 31 anos, teve passagens por clubes importantes do futebol europeu como PSG e Inter de Milão.