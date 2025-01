Lucas Paquetá não vive bom momento e teve forte queda no valor de mercado - Rafael Ribeiro / CBF

Lucas Paquetá não vive bom momento e teve forte queda no valor de mercado Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/01/2025 19:19

, foram os jogadores que apresentaram a maior queda no valor de mercado estimado. O levantamento é do site Transfermarkt, especializado no tema, e levou em conta o quanto valiam os jogadores em relação à temporada passada.