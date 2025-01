Kyle Walker está no Manchester City desde 2017 e é ídolo - Oli Scarff / AFP

Publicado 12/01/2025 11:36 | Atualizado 12/01/2025 13:12

"Não é fácil para mim dizer isso porque eu deveria contar a ele, mas ele não está aqui, então, dois dias atrás, Kyle pediu para explorar as opções de jogar no exterior no final de sua carreira", disse Guardiola.

O treinador ainda tratou de exaltar o lateral-direito, dizendo que "é impossível entender o sucesso que tivemos se não tivéssemos Kyle". Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Milan e clubes da Arábia Saudita já demonstraram interesse no atleta.

Desde 2017 nos Citzens, Walker virou um pilar das recentes conquistas históricas do clube. Foram 18 títulos conquitados, entre eles a Liga dos Campeões de 2023, além de seis troféus de Campeonato Inglês, um Mundial de Clubes e inúmeras taças.