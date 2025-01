Tottenham teve um futebol muito abaixo, mas conseguiu se classificar - Henry Nicholls / AFP

Publicado 12/01/2025 12:56 | Atualizado 12/01/2025 13:11

Inglaterra - O Tottenham sofreu, precisou ir para a prorrogação, mas venceu o Tamworth, da quinta divisão, por 3 a 0 e avançou na Copa da Inglaterra. Os gols foram marcados por Tshikuna (contra), Kulusewski e Brennan Jonhson.

Com um time alternativo, os Spurs apresentaram um futebol muito abaixo e pouco geraram perigo aos donos da casa, seguros defensivamente. No primeiro tempo, o jogo ainda chegou a ser paralisado para um jogador do Tamworth colocar fitas em buraco na rede da meta de sua equipe.

As poucas emoções no tempo normal levaram o duelo para a prorrogação. Por isso, Ange Postecoglou, técnico do Tottenham, teve que recorrer ao banco de reservas e colocar sua artilharia pesada para dar fim ao drama. E funcionou.

Aos 11 minutos da primeira etapa do tempo extra, Tshikuna acabou marcando contra após um bate-rebate na área, oriundo de uma cobrança de falta. O Tamworth, que conseguiu se segurar bem durante os 90 minutos, sentiu as mudanças do Tottenham e não conseguiu mostrar mais forças.

No segundo tempo, Kulusewski ampliou e Brennan Johnson deu ponto final ao sufoco que o clube inglês passou.