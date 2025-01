Bia Haddad foi eliminada do Aberto da Austrália - Paul Crock / AFP

Publicado 18/01/2025 09:00 | Atualizado 18/01/2025 09:05

Rio - Bia Haddad está eliminada do Aberto da Austrália. A tenista brasileira foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova neste sábado (18), por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, pela terceira rodada. Ela segue viva na competição na disputa de duplas ao lado da alemã Laura Siegemund.

O primeiro set ficou marcado por muitos erros da brasileira e da russa, além de quebras de saques. Bia Haddad carregou a vantagem até o oitavo game, quando permitiu o empate de Veronika Kudermetova. A partir daí, a russa se encontrou, conseguiu a virada e venceu com a parcial de 6 a 4.



Já no segundo set, o duelo começou equilibrado, mas a russa parecia melhor. No sexto game, Veronika Kudermetova conseguiu quebrar o saque de Bia Haddad e abriu vantagem e, em seguida, confirmou o seu serviço. Depois, com uma nova quebra, fechou o set em 6 a 2 e garantiu a vitória.

Eliminada na terceira rodada, Bia Haddad igualou os melhores resultados do Brasil na história do Aberto da Austrália, considerando apenas as edições da Era Aberta (a partir de 1968). Marcos Hocevar (1983), Jaime Oncins (1991) e Gustavo Kuerten (2004) são os outros que chegaram na mesma fase.