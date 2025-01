Keylor Navas deve ser o novo jogador do Newell's Old Boys - Rafael Marchante/AFP

Publicado 21/01/2025 15:33

Livre no mercado, o experiente goleiro Keylor Navas, ex-Real Madrid e PSG, tem acordo encaminhado para defender o Newell's Old Boys, da Argentina. O costa-riquenho está sem clube desde julho de 2024, quando não teve o contrato renovado pelo clube francês.

O Newell's busca a contratação do goleiro, que chegou a conversar com o Grêmio na atual janela de transferências . O treinador da equipe argentina, Mariano Soso, trata a negociação como certa e aguarda a chegada de Navas.

"Chegamos a um acordo com o jogador de futebol do ponto de vista esportivo. Keylor é um jogador que poderia classificar a posição. Falei com Navas e tentamos cativá-lo com o estilo de jogo que queremos. Não sei quando entrará em vigor a viagem de Keylor, e se ele estará presente ou não na quinta-feira contra o Independiente Rivadavia", disse.

Aos 38 anos, Keylor Navas tem currículo pesado. Ele conquistou três edições da Liga dos Campeões e quatro do Mundial de Clubes em cinco anos de Real Madrid, além de Supercopas da Uefa e uma Supercopa da Espanha.

Pelo PSG, onde permaneceu por quatro anos mais 10 títulos: tricampeão francês, tricampeão da Copa da França, tricampeão da Supercopa da França e um troféu da Copa da Liga Francesa. Ele chegou a ser emprestado pelo Paris ao Nottingham Forest, da Inglaterra.