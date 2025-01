Cacá em ação durante jogo do Corinthians - Reprodução/Instagram @cacazagueiro

Publicado 21/01/2025 18:27

Rio - O jornalista Fábio Sormani, da Placar, causou polêmica na última segunda-feira (21) ao se referir ao zagueiro Cacá, do Corinthians, como "pau no c*" durante o programa "Opinião Placar", no YouTube. O xingamento é o mesmo que foi usado pelo jogador contra a imprensa na zona mista, logo após um jogo do Corinthians.

A ofensa de Sormani aconteceu quando o programa debatia uma mensagem publicada por Yuri Alberto sobre "ego", alimentando os boatos de desentendimento com Romero. A publicação foi repostada por Cacá, como informou no debate o jornalista Luiz Castro. Sormani, então, questionou:

"Nossa, é o Cacá pau no c*, não é isso? Juridicamente, se você se refere às pessoas assim, as pessoas têm o direito de se referir a você assim. Se ele me processar, ele perde o processo porque ele me chama de pau no cu o tempo inteiro. Podemos confundir o Cacá, do Corinthians, com o Kaká, que jogou no São Paulo, então acho que para sabermos de quem estamos falando, é o Cacá pau no c*", afirmou.

"Respeite para ser respeitado. Se você não respeita, eu não vou te respeitar. Eu gosto de quem gosta de mim. Se não gosta de mim, eu não gosto. Me respeitou, eu respeito. Se não respeita, vai ser tratado da mesma maneira que trata a gente. Ele chama a gente de pau no cu, eu vou chamar ele de pau no c*. O zagueiro do Corinthians, Cacá, vai ser chamado por mim de Cacá pau no c*", completou.

Nas redes sociais, Cacá rebateu a fala de Sormani e desafiou o jornalista a ofendê-lo pessoalmente.

"Quero ver falar isso quando me ver pessoalmente em algum lugar em São Paulo", comentou o jogador em uma página corintiana.